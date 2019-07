Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита в Станицу Луганскую обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Донбассе.

«Посетил сегодня Станицу Луганскую с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России. Хорошие встречи с храбрыми украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями», - написал он в Twitter.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b