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Вечірній дайджест ForUa: обмін полоненими, ЗАЕС під контролем РФ, арешт активів Богуслаєва, листи від податкової

Вечірній дайджест ForUa: обмін полоненими, ЗАЕС під контролем РФ, арешт активів Богуслаєва, листи від податкової

22 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUa:

 

  • Обмін полоненими 1000 на 1000 розподілять на три дні, — росЗМІ. Попередньо, він має початися найближчими днями.

 

  • рф готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми найближчими тижнями, —  колишній радник мера Маріуполя Андрющенко. Для цього ворог завершив будувати розподільчий вузол та компресорну станцію у районах окупованих Маріуполя та Бердянська.

 

  • За матеріалами СБУ та ОГП арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі. Загальна сума заблокованого майна Вʼячеслава Богуслаєва становить пів мільярда гривень.

 

  • Від початку 2025 року ще 100 тисяч українців виїхали з країни, — Мінекономіки. Станом на зараз у світі налічується 6,918 мільйона українських біженців — найбільше з них перебуває у Німеччині — 1,443 млн осіб.

 

  • США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги, — державний секретар США Марко Рубіо.

 

  • Частина працівників може втратити бронювання після 28 травня, якщо роботодавці не виконають вимоги перевірки, — попередження Мінекономіки.

 

  • Податкова викликає українців через грошові перекази: достатньо й 200 гривень. В Україні громадяни почали масово отримувати виклики до податкової через перекази коштів — навіть незначні суми можуть стати приводом для уваги з боку фіскальних органів. Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

 

  • Туск заперечив, що Трамп у розмові з європейськими лідерами сказав, що Путін не готовий припинити війну — Onet. "Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, бо з російського боку немає навіть сліду доброї волі щодо якнайшвидшого припинення вогню та початку чесних мирних переговорів".

 

  • Європарламент ухвалив підвищення мит на російські та білоруські добрива вже з липня 2025 року. Депутати проголосували за збільшення на 50% мит на добрива та деякі сільськогосподарські товари, які досі імпортуються з Росії та Білорусі до Європи. Нові тарифи стосуються цукру, оцту, борошна, кормів для тварин.

 

  • Росія ставить на озброєння нові ядерні ракети "повітря-повітря", — розвідка США.Мова може йти про ракету Р-37. Її дальність — 200 або 300 км для Р-37М. Обидві версії мають активну радіолокаційну головку самонаведення. Вага бойової частини на рівні 60 кг, що також дозволяє розмістити ядерний заряд. Р-37 інтегрована до МиГ-31 та Су-35.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТускМотор Січобмін полоненимизаесБогуслаєв
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