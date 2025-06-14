Позиція Трампа є головною перешкодою на шляху зниження ціни на російську нафту, - ЗМІ

Обговорення нового ліміту на нафту з Росії стане однією з центральних тем саміту лідерів Групи семи (G7), який відбудеться 15–17 червня у Канаді. Повідомляється, що адміністрація США не змінила своєї позиції стосовно зниження стелі ціни на російську нафту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, США все ще виступають проти зниження граничної ціни на продаж російської нафти. Це послаблює надії європейців на те, що лідери G7 дадуть згоду на це посилення антиросійських заходів.

Остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Як пише агентство, європейські чиновники не втратили надію, що зниження стелі ціни на нафту з РФ буде схвалено. Однак поки що не спостерігається «ніяких зрушень» США зі своєї позиції, озвученої на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку року, зазначають джерела.

Раніше Reuters писав, що під час травневої зустрічі глав фінансових відомств країн Групи семи глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив сумніви щодо необхідності зміни граничної ціни.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС та Велика Британія, які є ініціаторами зниження цінового ліміту, могли б розглянути можливість його зниження без США. Більшість російської нафти транспортується поблизу європейських вод, отже самостійні дії можуть мати певний ефект.

Але угода за участю всіх країн G7 була б більш ефективною, зазначив співрозмовник Bloomberg.

Нагадаємо, у вівторок Financial Times повідомила, що Єврокомісія має намір ухвалити новий, 18-й пакет санкцій проти росії, до якого увійде не лише зниження стелі цін на нафту до $45, а й заборона використання газопроводу «Північний потік».