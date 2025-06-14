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Надзвичайні події

Українські дрони прилетіли на російські підприємства ВПК у Самарській області та Ставропольському краї

Українські дрони прилетіли на російські підприємства ВПК у Самарській області та Ставропольському краї

У ніч проти 14 червня українські дрони завдали ураження підприємствам, які працюють на російську армію, у Самарській області та Ставропольському краї Росії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Завдання виконали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Під ударом опинилося підприємство військово-промислового комплексу Росії «ННК» у Самарській області, де виробляють компоненти вибухових речовин. Там зафіксували вибухи та пожежу поблизу промислової зони.

Крім того, атаку здійснили й на комбінат Невинномиська в Ставропольському краї РФ. Його в Генштабі називають одним із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Комбінат забезпечує збройну агресію Росії проти України.

Там відбулися вибухи й було чути роботу російської протиповітряної оборони безпосередньо в районі цілі. Також у промисловій зоні сталося займання. Результати ураження обох об’єктів ще уточнюють.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаВПКГенштабдрони
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