Мадридський "Реал" підписав спонсорську угоду з одним із найвідоміших модних домів світу - Louis Vuitton. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо клуб, історія якого відзначена незліченними перемогами і який продовжує надихати цілі покоління.

Louis Vuitton та "Реал" поділяють цінності, які вивели їх на вершину своїх дисциплін, рухомі невпинним прагненням до досконалості, духом інновацій та самовдосконалення", — заявив генеральний директор LV П'єтро Беккарі.

Зазначається, що французький дім моди надасть образи для виїзних матчів та офіційних заходів для основної чоловічої команди, основної жіночої та чоловічого баскетбольного клубу Реал Мадрид.

Умови угоди не розголошуються.