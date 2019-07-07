7 июля президент Владимир Зеленский с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетили Станицу Луганскую и более чем полкилометра прошли дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский и Туск прошли крайний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей безопасности в районе проведения ООС.

«Войска все разведены. Командиры готовы. «Зрад» никаких нет», — отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Глава государства пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по координации действий в этом регионе.

Зеленский также осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

Также, президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.