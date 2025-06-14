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Путін тягне кота за хвіст, тому ми маємо спільно заявити, що будуть наслідки, - Стармер

Путін тягне кота за хвіст, тому ми маємо спільно заявити, що будуть наслідки, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін не поспішає з безумовним припиненням вогню у війні проти України.

Як повідомляє Вloomberg, Стармер підкреслив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити конфлікт, а президент України Володимир Зеленський чітко виступає за безумовне припинення вогню.

«Путін тягне кота за хвіст, тому ми маємо спільно заявити, що будуть наслідки, якщо РФ не погодиться на безумовне припинення вогню», — наголосив британський прем’єр.

Він додав, що шлях до миру зазвичай не є простим, але вірить у прагнення Трампа і українців до завершення війни, яку веде проти них агресор — Росія.

Стармер також зазначив, що Велика Британія рішуче налаштована відігравати провідну роль у підтримці суверенітету України, а також захисті європейських цінностей.

На його думку, Європі потрібно активізувати свої зусилля, тому разом із президентом Франції Еммануелем Макроном він очолив «Коаліцію охочих» — групу країн, які готові діяти рішуче, а не зволікати.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7. Керівник України сподівається з’ясувати, наскільки близькою є перспектива ухвалення нового санкційного пакета проти РФ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Владімір ПутінКір Стармер
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