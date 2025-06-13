ЦАХАЛ оприлюднив розвіддані, які, за словами ізраїльських військових, свідчать про наявність в Ірану конкретного "Плану знищення Ізраїлю". У відповідь армія оборони Ізраїлю в ніч на 13 червня завдала масштабного авіаудару по ключових військових та ядерних об’єктах Ісламської Республіки. Про це повідомляє Telegram-канал Збройних сил Ізраїля.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛу, роками Іран веде як пряму, так і опосередковану кампанію терору проти Ізраїлю. Це включає розробку ядерної зброї, створення ракет великої дальності, виробництво дронів, а також фінансування проіранських терористичних угруповань у регіоні.

У заяві наголошується, що, за підсумками аналізу величезної кількості зібраних під час війни розвідданих, йдеться не просто про загрозу, а про конкретний стратегічний задум - так званий "План знищення Ізраїлю".

ЦАХАЛ також вказує на координацію дій Ірану з ХАМАС та Хезболлою, зокрема після теракту 7 жовтня. Військові заявляють, що іранський режим переозброює ці організації, плануючи масштабний комбінований наступ на кількох фронтах.

Операція "Левиний народ"

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав точкових ударів по об’єктах в Ірані в межах операції "Левиний народ".

Атаки були спрямовані, зокрема, на ядерні центри та домівки ключових фігур іранської оборонної програми.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок удару загинув командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Також серед імовірно загиблих — професор ядерної фізики Золфагарі з Тегеранського університету Бехешті.

Повідомляється про щонайменше шістьох убитих іранських науковців, які брали участь у програмі зі збагачення урану.

Реакція США та Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Іран не може мати ядерної бомби", але водночас висловив сподівання на повернення Тегерана до дипломатичних переговорів.

В Ірані, як повідомляє Clash Report, над мечеттю Джамкаран було піднято червоний "прапор помсти", що символізує відповідь на загибель високопосадовців.

Крім того, Іран у відповідь на ізраїльську операцію розпочав масований удар, запустивши сотні ударних дронів Shahed.