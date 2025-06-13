Військова операція Ізраїлю проти Ірану розрахована на 14 днів, – WSJ

Ізраїльська операція проти Ірану "далека до завершення", повідомив The Wall Strest Journal високопосадовий ізраїльський чиновник. За його словами, операція розрахована на 14 днів.

Це збігається з оцінкою аналітиків, які зазначали, що одна хвиля ударів не може завдати відчутної шкоди ядерній програмі Ірану, і звертали увагу на комплексний підхід Ізраїлю, який одночасно завдав ударів по іранських об'єктах, командуванню та арсеналам, щоб обмежити можливість удару у відповідь.

Про те, що операцію буде продовжено, заявили і представники ЦАХАЛ, пише The Times of Israel.

"Ми перебуваємо у вікні стратегічних можливостей. Ми досягли точки неповернення, і ми не маємо іншого вибору, окрім як діяти зараз", - заявили ізраїльські військові.

Президент США Дональд Трамп схвалив удари Ізраїлю по Ірану. У контексті подальших кроків він додав, що очікується "ще багато всього".

"Я думаю, це було чудово. Ми дали їм шанс, але вони не скористалися. Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Їх ударили так сильно, як тільки можна вдарити. І це ще не все, попереду буде багато всього", - сказав Трамп у розмові з ABC. Відповідати на запитання про можливу участь США в ударах по Ірану він відмовився.

Сьогодні глава Білого дому також заявив, що дає Ірану другий шанс на укладання ядерної угоди. Раніше він висловив сподівання, що Тегеран повернеться до столу переговорів. Іранська сторона з переговорного процесу вийшла.

ForUA.com нагадує, сьогодні вночі Ізраїль розпочав операцію "Нація левів". Під час неї ізраїльські ВПС вдарили майже 100 цілей в Ірані.

Ліквідований командувач КСІР Хоссейн Саламі, начальник генштабу Мохаммад Багері та вчені-ядерники.