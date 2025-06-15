Трамп у свій день народження переплутав те, хто має вплив на припинення конфлікту на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп і ватажок рашистів Владімір Путін провели годинну телефонну розмову в суботу, повідомив Трамп у своєму пості в соціальних мережах. Президент США заявив, що лідери говорили про авіаудари Ірану та Ізраїлю "довго" і Трамп закликав до припинення конфлікту.

"Президент Путін подзвонив сьогодні вранці, щоб дуже красиво побажати мені щасливого дня народження, але, що більш важливо, говорилй и про Іран, країну, яку він дуже добре знає", - написав Трамп.

Трамп сказав, що і він, і Путін погодилися, що ізраїльсько-іранський конфлікт повинен закінчитися.

"Він відчуває, що, як і я, ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", - сказав Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України.

«Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було витрачено на розмови про Росію/Україну, але це буде на наступному тижні. Він робить заплановані обміни полоненими - велика кількість ув'язнених обмінюється, негайно, з обох сторін", - йдеться в повідомленні.