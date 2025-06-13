Окупанти увійшли в Дніпропетровську область, – ISW

Російські війська увійшли в Дніпропетровську область. Про це пише New York Times з посиланням на трьох українських офіцерів.

Невеликі загони російських солдатів почали переправу до сусіднього Дніпропетровського регіону у минулі вихідні, за словами трьох українських офіцерів, що воюють у цьому районі.

Міноборони рф днями заявило про захід російських військ на територію Дніпропетровської області. Генштаб ЗСУ це спростував, але, судячи з карт українських військових пабліків, бої ведуться вже прямо біля кордону.

За словами бійця 72-ї бригади з позивним "Барбаросса", рф стягує сили в регіоні, ймовірно, готуючись до подальшого наступу. Основна мета - захоплення Новопавлівки, щоб створити буферну зону та забезпечити фланги для удару по Покровську.

Інший офіцер на ім'я Віктор вважає, що російські війська спробують захопити Новопавлівку, яка розташована на стратегічно вигідній висоті, а потім просуватиметься на північ до Межової.

Це дозволить рашистам створити буферну зону глибиною приблизно 10 км для захисту флангів свого угруповання на Донеччині, що підготує ґрунт для нового наступу на Покровськ.

Просування у бік Дніпра також наголошує на динаміці наступу росії. "У минулому місяці росія захопила понад 200 квадратних миль території в Україні, що більш ніж удвічі перевищує її досягнення у квітні і є другим за величиною місячним поступом з першого року війни - за даними Black Bird Group", - йдеться у статті.

Плацдарм росіян у Дніпропетровській області відображено на картах "Інституту вивчення війни" (ISW).

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що російські війська просувалися вздовж автомагістралі Т-0428 Курахове-Новопавлівка та перетнули кордон Донецько-Дніпропетровської області на північний захід від Новоукраїнки (на північний захід від Курахового). Це просування вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Новоукраїнку, Зелений Кут, Олексіївку та Багатир (уздовж усієї автомагістралі Т-0428 на захід та північний захід від Курахового)", - пишуть аналітики.

Кремлівські чиновники та російські коментатори описали зусилля росії щодо просування в Дніпропетровську область як спроби створити "буферну зону", що вказує на те, що росія продовжує мати ширші територіальні амбіції в Україні за межами незаконно анексованих нею територій.

Кремлівський режим може використати захоплену територію як козир для переговорів чи навіть спробували загалом її анексувати. Так можна розцінювати натяки у дусі "сьогодні ми вимагаємо чотири регіони, а завтра вимагатимемо шість".

"Той, хто не хоче визнавати реалії війни на переговорах, отримає нові реалії на землі. Наші Збройні сили розпочали наступ у Дніпропетровській області", - написав днями Дмитро Медведєв.