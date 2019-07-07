Федерика Могерини, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, заявила, что Евросоюз «крайне обеспокоен» тем, что Иран решил превысить лимит на обогащение урана, установленный соглашением 2015 года.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Wall Street Journal в Брюсселе Лоуренс Норман.

«Федерика Могерини заявила, что Иран, несмотря на свои уверения в желании сохранить ядерное соглашение, всё больше его нарушает. Европейская реакция следующая - мы крайне обеспокоены этим», - говорится в сообщении.

Своё заявление Могерини согласовала с Францией, Великобританией и Германией. ЕС призвал Тегеран отменить свои последние решения, которые «подрывают» соглашение 2015 года, и подчеркнул, что рассмотрит свои дальнейшие шаги совместно с КНР и РФ.

Как известно, в воскресенье Иран официально заявил, что начнет обогащение урана выше концентрации 3,67%, и предупредил о дальнейшем отказе от положений международного ядерного соглашения через 60 дней.

Как известно, США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае прошлого года. С тех пор отношения между Тегераном и Западом все более существенно ухудшаются. К слову, Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры.