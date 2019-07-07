также в разделеМир
ОБСЕ приняла резолюцию против Турецкого потока и Северного потока-2 315
В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших 14
США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию 272
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами 14
Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры 15
Число погибших при взрыве бензовоза в России возросло 56
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки 31 октября 17
США заявили о «самых продуктивных» переговорах о прекращении войны в Афганистане 13
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за сильных землетрясений 60
Филип Киркоров: На Олимпе богов я встретил роскошную Оксану Марченко 158
Иран готов обогащать уран сверх уровня 108
Джонсон: Иммигранты в Британии должны учить английский язык 91
В Ливии задержали двух россиян, пытавшихся влиять на выборы 21
РФ: Арестованный за госизмену чиновник оказался помощником представителя Путина 48
Каждый третий россиянин не одобряет деятельность Путина 34
ООН: В Венесуэле силовики убили 7 тысяч человек 32
Косово запретило въезд всем сербским чиновникам 25
Путин снова на час опоздал к Папе Римскому 60
Федерика Могерини, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, заявила, что Евросоюз «крайне обеспокоен» тем, что Иран решил превысить лимит на обогащение урана, установленный соглашением 2015 года.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Wall Street Journal в Брюсселе Лоуренс Норман.

«Федерика Могерини заявила, что Иран, несмотря на свои уверения в желании сохранить ядерное соглашение, всё больше его нарушает. Европейская реакция следующая - мы крайне обеспокоены этим», - говорится в сообщении.

Своё заявление Могерини согласовала с Францией, Великобританией и Германией. ЕС призвал Тегеран отменить свои последние решения, которые «подрывают» соглашение 2015 года, и подчеркнул, что рассмотрит свои дальнейшие шаги совместно с КНР и РФ.

Как известно, в воскресенье Иран официально заявил, что начнет обогащение урана выше концентрации 3,67%, и предупредил о дальнейшем отказе от положений международного ядерного соглашения через 60 дней.

Как известно, США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае прошлого года. С тех пор отношения между Тегераном и Западом все более существенно ухудшаются. К слову, Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
10
Теги