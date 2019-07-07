Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Wall Street Journal в Брюсселе Лоуренс Норман.
«Федерика Могерини заявила, что Иран, несмотря на свои уверения в желании сохранить ядерное соглашение, всё больше его нарушает. Европейская реакция следующая - мы крайне обеспокоены этим», - говорится в сообщении.
Своё заявление Могерини согласовала с Францией, Великобританией и Германией. ЕС призвал Тегеран отменить свои последние решения, которые «подрывают» соглашение 2015 года, и подчеркнул, что рассмотрит свои дальнейшие шаги совместно с КНР и РФ.
Как известно, в воскресенье Иран официально заявил, что начнет обогащение урана выше концентрации 3,67%, и предупредил о дальнейшем отказе от положений международного ядерного соглашения через 60 дней.
Как известно, США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае прошлого года. С тех пор отношения между Тегераном и Западом все более существенно ухудшаются. К слову, Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры.
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