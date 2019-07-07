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Спецпредставитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что США и представители исламистского движения Талибан достигли «значительного» прогресса во всех ключевых вопросах относительно прекращения войны.

Как сообщает DW, представители сторон сначала обсуждали два вопроса — вывод войск и гарантии борьбы с терроризмом. Впоследствии спецпредставитель США сообщил о расширении тем переговоров, в частности, стороны также обсудили график проведения внутриафганских переговоров и прекращение огня.

Халилзад назвал эти переговоры с представителями талибов «самыми продуктивными» за последнее время. Однако он отказался назвать детали.

Отмечается, что переговоры возобновятся во вторник, 9 июля.

На данный момент талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются мощнее, чем когда-либо с момента начала военной операции США в стране в октябре 2001 года.
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