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В Славянске готовили покушение на экс-мэра, кандидата в народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нелю Штепу. Злоумышленников задержали, передает 112 канал.

По словам Штепы, неизвестные на автомобиле следили за ней в течение трех дней.

«Я сразу же обратилась в полицию, написала заявление, но преследование продолжилось. Было страшно выезжать из дома, пришлось ночевать у знакомых, чтобы хоть как-то оторваться от преследования. Неизвестные мужчины караулили меня возле моего дома, «сопровождали» по городу, чуть не спровоцировали аварию, бросив «ежей» под колеса автомобиля, на котором я ехала», — пишет 112 канал со ссылкой на пресс-службу партии.

Преследователи попали в кадр камер видеонаблюдения, благодаря чему были задержаны. В автомобиле обнаружено холодное и огнестрельное оружие: два пистолета, один из которых был с глушителем. По мнению Штепы, к организации покушения причастен кандидат в народные депутаты по 47-му округу Олег Недава, поскольку именно его представитель — местный криминальный авторитет Святослав Цыпин — приехал «отмазывать» задержанных в отделение полиции.
 

«Это дает все основания полагать, что именно Недава стал организатором силового запугивания и попытки организовать мое убийство», — считает Штепа.

 Она считает, что таким образом политические оппоненты пытаются сорвать избирательную кампанию в 47-м избирательном округе, в который входит, в том числе, город Славянск.

«Сейчас дело расследует полиция, и мы надеемся, что эти отморозки будут наказаны по всей строгости закона. Одно я могу сказать точно — я не боюсь угроз, запугиваний и преследований», — сказала политик.

По данным СМИ, в криминальных кругах Донбасса Цыпин был известен по прозвищам «Тима-отморозок» и «Кавказец». Дважды судимый за вымогательство, рэкет, продажу наркотиков. В 2010 году был задержан по подозрению в пытках, вымогательстве, незаконном хранении оружия, но избежал наказания.

Начиная с 2014 года, Цыпин работает на действующего народного депутата от БПП Олега Недаву, которого называют «смотрящим» Порошенко.
ForUm

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