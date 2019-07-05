Кабинет Министров Украины запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона. Соответствующее решение принято на заседании правительства 5 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Как отмечают в правительстве, сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. Обесточивание КП «Вода Донбасса» - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.

В апреле текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находясь в Мариуполе, ознакомился с работой одного из подразделений КП «Вода Донбасса». Во время общения с руководством компании, узнал о существующих рисках отключения электричества и поручил проработать вопрос недопущения сбоев. В июне, после проведения консультаций с профильными министерствами и ведомствами, было предложено решение предоставить КП «Вода Донбасса» статус «защищенного потребителя», который делает невозможным отключение электричества на объектах и ​​подразделениях предприятия.