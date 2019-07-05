также в разделеОбщество
Кабмин запретил отключать электричество «Воде Донбасса» 4
Правозащитники: Балух прекратил голодовку 8
Дело Маркива: прения завершились, приговор ожидается через неделю 8
РФ досмотрела более 1200 судов, направлявшихся в украинские порты 10
Брат нового главы ДонОГА работает на «ДНР» 41
Зеленский уволил трех госуполномоченных АМКУ 15
СБУ разоблачила схему финансирования «ДНР» через сеть АЗС на Донбассе 26
Мать освобожденного украинца: Государственные органы за последние годы продемонстрировали свою неэффективность в освобождении заложников 22
Виктор Медведчук и Оксана Марченко поделились впечатлениями о фильме «Нерассказанная история Украины» Оливера Стоуна 35
Президент назначил главу СБУ в Донецкой и Луганской областях 25
ГБР расследует хулиганство нардепа на Черниговщине 18
Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 17
Это ваша «липецкая фабрика»: глава Госкино просит Зеленского отказаться от «Сватов» 19
ГосЧС хочет обесточить центральный офис Укрэнерго 38
ГПУ возобновила дело против Иванющенко и просит снова объявить его в розыск 33
Политзаключенный Кимаковский написал письмо Зеленскому 40
Зеленский отправился на Донбасс 36
Зеленский назначил двоих замов главы СБУ 22

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Главы государства.

«Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - наших военных, добровольцев, правоохранителей, волонтеров. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника», - сказал он.

«Я также хотел бы отметить воинов, которые героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды», - добавил президент.

Особую благодарность Глава государства выразил жителям освобожденных городов. «Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону», - констатировал он и напомнил, что после того появились билборды с лозунгами «Краматорск - это Украина», «Славянск - это Украина», которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.

Зеленский отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на этом месте был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен и Мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало. Такого отношения не должно быть, убежден президент.

«Я сейчас не только об этом Мемориале. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс – это не просто Украина, Донбасс – это богатая и процветающая Украина», - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что Зеленский первым из украинских чиновников посетил этот Мемориал.

Глава государства также возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам - участникам АТО, в частности генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД.

Память павших почтили минутой молчания.

Справка. Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014, был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019-м памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 близи горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2093 грн.
24
Теги