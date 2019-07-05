Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Главы государства.

«Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - наших военных, добровольцев, правоохранителей, волонтеров. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника», - сказал он.

«Я также хотел бы отметить воинов, которые героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды», - добавил президент.

Особую благодарность Глава государства выразил жителям освобожденных городов. «Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону», - констатировал он и напомнил, что после того появились билборды с лозунгами «Краматорск - это Украина», «Славянск - это Украина», которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.

Зеленский отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на этом месте был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен и Мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало. Такого отношения не должно быть, убежден президент.

«Я сейчас не только об этом Мемориале. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс – это не просто Украина, Донбасс – это богатая и процветающая Украина», - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что Зеленский первым из украинских чиновников посетил этот Мемориал.

Глава государства также возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам - участникам АТО, в частности генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД.

Память павших почтили минутой молчания.

Справка. Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014, был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019-м памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 близи горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.