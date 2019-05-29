также в разделеОбщество
4 руководителей подразделений уволены из ГБР 7
ГБР начало расследовать пропажу серверов из ситуационной комнаты в АП 45
Пленение 8 бойцов ВСУ: факт госизмены не подтвердился, командование ждет наказание 106
Полиция задержала двух львовян, которые шантажировали высокопоставленных чиновников 14
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды 49
Шимкив: В ситуационной комнате АП серверов с секретной информацией не было 84
Турчинов ответил Данилюку: Сервера СНБО – на месте и под охраной 208
Варфоломей: Москва сменила церковный строй Киевской митрополии путем переворота 107
28 мая. Картина дня 135
Данилюк: Из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией 167
Зеленский отправил на Закарпатье своего помощника 48
Убийца сбежал из зала суда, когда судьи были в совещательной комнате 48
В Одессе чиновник горсовета и директор зоопарка погорели на взятке 21
В Украину продолжают возвращаться моряки, задержанные в 2018 году в Египте 11
Под Киевом глава сельсовета вымогал у местного жителя $3 тысячи 27
В результате столкновений в одесской колонии пострадали 13 сотрудников 15
Нардеп подал в суд на Климкина 31
Российского комика Галустяна внесли в базу «Миротворца» 97

Верховная Рада почтила минутой молчания память героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

«По предложению председательствующего народные депутаты минутой молчания почтили память генерал-майора Кульчицкого, который в этот день 5 лет назад погиб во время антитеррористической операции», - сообщается на сайте парламента.

Генерал погиб 29 мая 2014 в зоне боевых действий во время антитеррористической операции в городе Славянск Донецкой области.

Около 12:30, вблизи Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт «16») Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек: шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины (бывшее спецподразделение «Беркут»).  

Похоронен 31 мая 2014 на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.  

Кульчицкий стал первым украинским генералом, погибшим во время войны в Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
52
Теги