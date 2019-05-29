Верховная Рада почтила минутой молчания память героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

«По предложению председательствующего народные депутаты минутой молчания почтили память генерал-майора Кульчицкого, который в этот день 5 лет назад погиб во время антитеррористической операции», - сообщается на сайте парламента.

Генерал погиб 29 мая 2014 в зоне боевых действий во время антитеррористической операции в городе Славянск Донецкой области.

Около 12:30, вблизи Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт «16») Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек: шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины (бывшее спецподразделение «Беркут»).

Похоронен 31 мая 2014 на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Кульчицкий стал первым украинским генералом, погибшим во время войны в Донбассе.