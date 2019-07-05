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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. 

Согласно документу, Загороднюк стал внештатным советником Зеленского. 

«Назначить Загороднюка Андрея Павловича Советником Президента Украины (вне штата)», - говорится в тексте указа. 

Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Он работал на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года Загороднюк стал общественным активистом и волонтером ВСУ. 
ForUm

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