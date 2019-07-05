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У и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, приближенные к Офису президента и силовиков.

По словам собеседников Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.

В то же время, он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые «советуют» ему людей на должности.

Также, по словам источников, Баканов выступает за сохранение скандального департамента «К» (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии «Слуга народа», своего друга детства и экс-юриста студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

5 июля Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ. Заместителями председателя СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик.

Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.
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