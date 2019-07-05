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Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен пройти в Нидерландах после победы Дункана Лоуренса в музыкальном конкурсе этого года.

Об этом заявила в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема, сообщает 112 Украина со ссылкой на eurovisionworld.

По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось проведение Евровидения, будет недоступен в запланированные даты и бронирования нельзя отменить или перенести. Отмечается, что попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом.

Теперь за проведение Евровидения-2020 будут бороться такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в августе.

Напомним, Евровидение-2019, которое проходило в этом году в Израиле, смотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.
ForUm

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