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В Черниговской области на избирательном округе № 208 с центром в Мене преступная группировка, в которую входят представители Радикально партии Ляшко, устраивает наркотические оргии для молодежи, сообщают «Известия в Украине».

В «радикальную» ОПГ входит мэр Мены Геннадий Примаков, криминальный авторитет Валерий Гайдукевич по кличке «Пончик», главарь черниговских радикалов Дмитрий Блауш и Аверьянов – главный областной радикал.

Они пытаются помешать ЗЕ-кандидату Антону Панченко победить на выборах в Раду. Для этого решили устроить массовую кампанию по деморализации молодежи в округе. Они устраивают для молодых людей дискотеки, на которых бесплатно раздают наркотики. Бандиты надеются, что так они смогут дискредитировать идею выборов в глазах молодых людей, которые в большинстве поддерживает ЗЕ-кандидата, и те решат не идти на выборы.

По данным местных правоохранителей и СМИ, поставками наркотиков занимается Блауш, у которого уже давно есть налаженные каналы. Про участие Блауша в амфитаминных оргиях ранее уже писали журналисты. А недавно родной брат Блаушанаходясь под наркотой сбил мальчика-велосипедиста. А в его машине тогда нашли пакет с белым порошком, предположительно кокаином.

По некоторым данным, «радикальная» ОТГ планирует устроить свои наркотические оргии во всех основных населенных пунктах округа 208.
ForUm

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