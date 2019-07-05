Вчера, 4 июля, вблизи Золотого Луганской области боевики обстреляли из стрелкового оружия патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается в отчете ОБСЕ.

«4 июля патруль СММ в составе четырех сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту вооруженных формирований, расположенном на южном крае участка разведения в районе н.п. Золотое (60 км к западу от Луганска), где наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены патруля, двое из которых находились снаружи, а остальные двое сидели внутри автомобилей (двери были приоткрыты), услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии ориентировочно 1-2 км к северо-западу от их местоположения.

По данным СММ, пули пролетели на высоте 10-15 м над ними, а также они слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10-15 м к юго-западу от них.