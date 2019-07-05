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В Организации Объединенных Наций в четверг, 4 июля, заявили, что во время операций по обеспечению безопасности в Венесуэле были убиты около 7 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что большое количество погибших стало жертвами «казни», а ситуации с арестованными и убитыми подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции. «Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности было шокирующе высоким», – говорится в сообщении.

В докладе содержится призыв к Венесуэле прекратить то, что в ООН назвали грубым нарушением политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

Администрация Николаса Мадуро официально еще не отреагировала на доклад. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в прошлом месяце посетила Венесуэлу и уже сегодня, 5 июля, представит свой отчет.
Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.
ForUm

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