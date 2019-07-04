Кременчугский судоходный шлюз впервые освятили священники Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, 1 июня по приглашению начальника отделения подразделения Кременчугского судоходного шлюза Владимира Радула в Светловодске впервые за 60 лет совершено освящение объекта.

Чин освящения совершил клирик Свято-Михайловского храма Светловодска иерей Виталий Рачиба.

Кременчугский судоходный шлюз был сдан в постоянную эксплуатацию в мае 1964 года. На КСШ базируется водолазный бот «Малахит», который проводит водолазные обследования гидротехнических сооружений.