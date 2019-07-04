В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви впервые начал свою работу просветительско-миссионерский благотворительный проект «Мгновения радости».

Фото: УПЦ

3 июля по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора Иршавская и Мукачевская православная молодежь начала просветительско-миссионерский благотворительный проект «Мгновения радости», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Проект инициировали глава епархиального молодежного отдела архимандрит Агапит и клирик Мукачевского благочиния, настоятель Троицкого храма протоиерей Ярослав Попович.

Православная молодежь посетила детский дом пгт. Чинадиево и онкогематологическое отделение областной детской больницы в Мукачево.

«В ходе проекта в течение недели будет посещено еще несколько социальных учреждений. Сегодня же кроме сладостей, пирожных, шариков, детки получили поддержку от священнослужителей, ведь вера это самое главное. Клирики епархии имели возможность помазать святым маслом больных, а в детском доме провести урок Закона Божьего. По благословению митрополита Феодора этот проект будет путешествовать по всей епархии, даря радость малышам и море позитива всем, кто будет приобщаться к проведению этого масштабного проекта», – прокомментировал событие глава молодежного отдела отец Агапит.