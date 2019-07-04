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По данным ЮНИСЕФ, эскалация боевых действий на Донбассе создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что с начала 2019 года из-за боевых действий временно приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней.

«Эскалация боевых действий создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей, а также безопасности работников, рискующих жизнью для восстановления поврежденной инфраструктуры на востоке Украины», - сообщили в организации.

Отмечается, что с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение.

«С начала конфликта погибли 9 и получили ранения 26 работников системы водоснабжения, в том числе трое - в этом году. Все они погибли или пострадали, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение для детей и семей, живущих в районах, пораженных конфликтом», - проинформировали в ЮНИСЕФ.

Кроме того, указывается на риск распространения заболеваний. В частности, «когда доступ к воде ограничен, у детей и их семей не остается другого выбора, как использовать загрязненную воду из естественных водоемов и жить в опасных санитарных условиях». В организации отмечают, что это особенно опасно во время летней жары, которую мы сейчас наблюдаем.
ForUm

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