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Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по обеспечению стабильности финансового сектора государства разоблачили хищения средств более десяти тысяч клиентов топ-менеджментом и собственниками страховой компании, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2015-2016 годов бывший председатель правления ЧАО «УСК «Гарант-Лайф», которое специализируется на страховании жизни, присвоил средства вкладчиков на сумму около сорока миллионов гривен.

Деньги злоумышленник потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности «мусорных» ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

Из-за противоправных действий злоумышленников более десять тысяч вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни с компанией, фактически лишены возможности получить страховые возмещения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проведены санкционированные следственные действия и собраны доказательства проведения сделки со средствами вкладчиков. Сейчас бывшему председателю правления ПАО «УСК «Гарант-Лайф» объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция проводилась совместно с ГСУ Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
ForUm

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