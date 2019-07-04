Олигарх Игорь Коломойский заявил, что может предоставить экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос или будет вынуждена вернуться. Об этом он сказал в интервью журналу НВ.

Так он прокомментировал свое заявление в интервью Bihus.info, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину «частным порядком».

«Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, — экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать», — отметил он.

Коломойский добавил, что может это сделать только с согласия Гонтаревой.

По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос: «Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела».

Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: «Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?».

По мнению олигарха, экс-глава НБУ «рассказывает сказки и делает из себя героиню».

«Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно», — заявил он.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей.