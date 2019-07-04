Розничные цены в крупных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 4 июля снизились на 50–70 коп./л, сообщает enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

SOCAR понизил цены дизтоплива и всех видов бензинов на 50 коп./л: ДТ — до 30,49 грн/л, А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 31,49 грн/л, А-95+ — до 32,49 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подешевели и в сети Glusco.

Такие сети, как Shell, UPG и «Параллель» опустили цены на все виды топлива в пределах 50–73 коп./л.

Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 — до 28,86 грн/л, а А-95 — до 29,86 грн/л.

Напомним, 2–3 июля крупные сети ОККО и WOG опустили ценники на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.