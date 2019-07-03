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Сети WOG и ОККО 3 июля снизил стоимость топлива на 50 коп. за литр, сообщает enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

WOG снизили цены дизтоплива на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. ОККО, наоборот, снизила цены бензинов на 50 коп./л А-92 опустился до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л .

Такие сети, как «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, UPG и «Параллель» опустили цены на все виды топлива в пределах 30–70 коп./л.

Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,38 грн/л, бензина марки А-92 — до 28,91 грн/л, а А-95 — до 29,92 грн/л.

2 июля ОККО уменьшила цену дизельного топлива сразу на 1 грн/л, а бензинов на 50 коп./л. В тот же день все виды бензинов в сети WOG подешевели на 1 грн/л, а ДТ — на 50 коп./л.
ForUm

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