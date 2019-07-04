За минувшие сутки, 3 июля, вооруженные формирования РФ 29 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики 13 раз стреляли из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 16 раз.

В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащеего Минским договоренностям.

По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро – получили ранения.

С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил.