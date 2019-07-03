Украинский художник и писатель Лесь Подервянский прокомментировал предложенный Ольгой Богомолец законопроект о дематюкации.

Он опубликовал в Facebook скриншот твитта Айдера Муждабаева. «По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которые в ответ на просьбу о комментарии относительно антиматюкового закона метр послал на …й, его официальный комментарий: «Тут надо запретить не слова, а предметы и действие – х…й, п…ду и е…ся. И все будет хорошо!», - написал Муждабаев.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился законопроект «О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Автором инициативы выступила нардеп от БПП Ольга Богомолец. Она предложила определить список бранных слов и утвердить его в Кабмине, а тех, кто все равно будет использовать эти слова в публичном пространстве даже в искаженном виде, штрафовать, наказывать общественными или исправительными работами и даже применять к ним админарест на 15 суток.

В комментарии журналистам по поводу своего законопроекта Богомолец отметила, что использование нецензурной лексики остается правом Леся Подервянского, но сама она выступает только за то, чтобы украинский бюджет пополнялся и имел средства на развитие культуры.