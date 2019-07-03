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Кабинет Министров Украины предлагает предоставить районным центрам статус объединенных общин с целью предоставления дополнительных стимулов развития этих городов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с лидерами объединенных общин Житомирской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Предлагаем дать статус ОТГ районным центрам. Они станут более мотивированными для того, чтобы объединиться», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что цель реформы децентрализации – объединить всю Украину сильными и способными общинами, руководство которых, во-первых, подотчетное жителям, а во-вторых, способно выполнять те задачи, которые ставят и требуют люди. Речь о возможностях и финансовых ресурсах. Сегодня они есть там, где общины провели выборы и живут по новым стандартам управления.

«Задача – закрепить эти возможности в Конституции. И эта задача центральной власти, которую нужно решить как можно быстрее. А также – предоставить новые возможности территориям, которые еще не имеют доступа к новому качеству жизни», - сказал Гройсман.

Он также обратил внимание присутствующих на решение правительства перераспределить средства Государственного фонда регионального развития в пользу проектов развития малых городов.
ForUm

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