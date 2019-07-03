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Суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины. Об этом сообщает Ліга со ссылкой на местное издание La Stampa.

35-летний итальянец Антонио Катальдо и 39-летний албанец Олси Крутани приговорены к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, а 26-летний молдаванин Владимир Вербицкий – к году и четырем месяцам заключения.

Наемников приговорили за «несанкционированную вербовку или несанкционированные боевые действия в интересах иностранного государства».

Как показало расследование, все трое боевиков получали деньги за работу на оккупантов. 

Как сообщал ForUm, в мае военнослужащего вооруженных сил Чехии впервые осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне боевиков на временно оккупированной территории Украины.  Суд приговорил его к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и лишил его воинского звания».
ForUm

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