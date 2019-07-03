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Мариупольская местная прокуратура направила в Ореховский районный суд Запорожской области обвинительный акт по ч.1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины в отношении экс-милиционера, который после увольнения со службы стал сотрудничать с представителями террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

Установлено, что в апреле 2015 года бывший заместитель начальника Амвросиевского районного отдела Главного управления МВД Украины, за 4 месяца до того был уволен с должности, поскольку отказался прибыть к новому месту дислокации подразделения на контролируемую украинскими властями территорию, разделяя взгляды сторонников «русского мира» по созданию «ДНР», остался на оккупированной боевиками территории и занял должность заместителя начальника - начальника криминальной полиции «Амвросиевского РО МВД ДНР».

Находясь на указанной должности и по настоящее время, злоумышленник способствует преступной деятельности террористов в городе Амвросиевка и Амвросиевском районе и, реализуя возложенные на него служебные обязанности по раскрытию и расследованию преступлений, руководствуется так называемыми законами и иными нормативно-правовыми актами псевдореспублики, которые противоречат Конституции и законам Украины.

Поскольку обвиняемый находится на временно неподконтрольной Украины территории и продолжает сознательно служить террористам, его будут судить заочно.

Милиционеру-предателю грозит до 5 лет лишения свободы.
ForUm

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