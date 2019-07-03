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Житель Ровно Владислав Рудой зарегистрировал на сайте городского совета петицию с требованием воспрепятствовать отводу земельного участка под строительство монастыря Украинской Православной Церкви.

Фото: Горсовет Ровно

Вместо монастыря могут построить детскую площадку, сообщается на сайте rivne.media.

«Данной петицией прошу не допустить предоставления участка религиозной общине, зато выделить средства из городского бюджета на разработку проектно-сметной документации для строительства детской и спортивной площадки (как первый этап)», - говорится, в частности, в петиции.
ForUm

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