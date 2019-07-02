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Волонтёры благотворительного проекта «Наша Лепта», действующего при храме в честь святителя Николая Чудотворца Украинской Православной Церкви на территории киевской городской больницы №17, провели акцию «Лето надежд».

Фото: УПЦ

В её рамках были собраны средства и закуплены подарки для около 100 детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей-сирот, проживающих в прифронтовом городе Счастье (Луганщина), сообщает «Фома в Украине». 
 
В храм в честь великомученицы Екатерины в этом городе были переданы сладости, канцтовары, средства личной гигиены и детские вещи. Настоятель церкви протоиерей Василий Гундертайло с прихожанами раздали подарки и гумпомощь детям.
 
Благотворительный проект «Наша Лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтеры — прихожане храма в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й киевской больнице. Куратор — епископ Васильковский Николай, руководитель — настоятель церкви протоиерей Владимир Косточка. В рамках проекта проводятся благотворительные акции, выставки, концерты, осуществляется издательская деятельность, организовываются паломничества, просветительские встречи, праздничные ярмарки и прочее. Собранные средства передают детям-инвалидам и сиротам, многодетным семьям, беженцам Донбасса. Также проводятся благотворительные праздники, посвященные Дню Святого Николая и Дню защиты детей.
ForUm

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