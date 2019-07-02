Почаевская духовная семинария объявила о начале приёма документов для абитуриентов на 2019/2020 учебный год.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт семинарии, с 1 июля начинается прием документов в Почаевской духовной семинарии на стационарную и заочную форму обучения.

Прием документов осуществляется до 19 августа.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте семинарии.