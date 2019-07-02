также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет, как нужно служить Богу 5
Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым 7
Вышло пособие о том, как создать церковный музей 7
УПЦ КП подала в суд против Министерства культуры Украины 13
100 детей из прифронтовой зоны получили подарки от православных волонтеров столицы 11
Митрополит Антоний: В Украине произошло не преодоление, а легализация раскола 18
Филарет о сотрудничестве с КГБ: Мы выполняли законы советской власти, но веру не продавали 6
В РПЦ ответили на претензии Варфоломея по Корее, вспомнив Украину 31
Община захваченной церкви УПЦ в Берестечке на Волыни продолжает молиться в домовом храме 26
В Святогорской лавре день памяти Иоанна Шанхайского отметили крестным ходом на родину святителя 29
Епифаний извинился перед Сербской Церковью за сослужение с клириком непризнанной Черногорской Церкви 23
Митрополит Антоний рассказал о псалме, помогающем сделать правильный выбор 22
Священный Кинот Святой Горы возмущен действиями клириков ПЦУ на Афоне 22
Православные Одессы почтили память святого праведного Ионы Одесского 21
Ватикан не может признать ПЦУ, не признанную Поместными Церквами 19
Верующие УПЦ Тернопольщины обратились к Зеленскому с просьбой защитить их конституционные права 22
80-летние верующие УПЦ строят новую церковь на Черниговщине 25
На Харьковщине и Винниччие тысячи верующих примут участие в масштабных крестных ходах УПЦ 33

Почаевская духовная семинария объявила о начале приёма документов для абитуриентов на  2019/2020 учебный год.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт семинарии, с 1 июля начинается прием документов в Почаевской духовной семинарии на стационарную и заочную форму обучения.

Прием документов осуществляется до 19 августа.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте семинарии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
10
Теги