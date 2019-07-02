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Если в ближайшее время не решить «украинский вопрос», то существующий раскол в мировом Православии вызовет еще больший раскол.

Фото: УПЦ

Об этом Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в эфире программы «Universul credinţei» на румынский телеканале «TVR» 30 июня, сообщает Центр информации УПЦ.

Как отмечает митрополит Антоний, «вопрос украинского Православия – не чисто внутренний  украинский вопрос», поэтому его нужно решать на Всеправославном уровне, передает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы зашли слишком глубоко, поэтому должны рассмотреть его на Всеправославном собрании. Нужно подумать, какой это будет уровень. Без взаимного согласия, братской любви и ответственности за будущее всего Православия мы этот вопрос не решим. Здесь не нужны амбиции, и не нужно создавать каких-либо иллюзий. К сожалению, то, что произошло в Украине - это не преодоление раскола, а простая легализация раскола».

По мнению владыки, «те люди, которые жили в расколе, так себе и мыслят, если нет опыта жизни во Вселеленском Православии, нет опыта переживания за раскол».

Управляющий делами УПЦ отметил, что если в ближайшее время не решить украинский «церковный вопрос», то, как уже сегодня видно, существующий раскол даст толчок к еще большему расколу.

Митрополит Антоний выразил уверенность, что «тенденции раскол заложены в самом организме этой структуры, потому что новую структуру создавало государство для политических целей, можно сейчас уже откровенно говорить - бывший президент хотел таким образом переизбраться на второй срок». 
«Все, что зарождается не церковным путем, не на основании внутренних сил жизни во Христе - все поддается краху», - добавил он.

В то же время владыка напомнил, что раскол касается непосредственно людей и их спасения.

«Когда мы говорим о расколе, о тех людях, которые оказались вне церковной ограды, то говорим об этом с болью, потому что это люди - обманутые, по разным причинам малоцерковные, мало проинформированные, которые находились под давлением СМИ, которые в течение пяти лет вели борьбу с нашей Церковью. Не все смогли выстоять под давлением той информации, поэтому люди иногда не понимают разницы между канонической жизнью в Церкви, если нет опыта. Если же есть опыт жизни в Церкви, то, поверьте, никто из Церкви не уйдет», - сказал иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул: «Каноническая Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший митрополит Онуфрий, жива, потому что питается своими корнями от Христа Спасителя, Им она пронизана течение всей истории. Сложно понять, почему в Константинополе перешли на логику раскольников, стали бороться с той Церковью, которая засвидетельствовала свою истину мучеництвом».

Кроме того, управляющий делами УПЦ заявил, что Украинская Православная Церковь готова к диалогу с Поместными Православными Церквами, а также с теми, кто находится за церковной оградой.

«Мы видим их братскую поддержку, их молитвы и надеемся, что эта стойкость даст нам силы для того, чтобы преодолеть украинский раскол», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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