В случае поступления сообщения о заминировании избирательного участка, решение об эвакуации людей принимает непосредственный руководитель полиции на месте.

Об этом сегодня, 2 июля, во время совещания заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса председательства в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель», - сказал Яровой.

Директор Департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась отметил, что проверка сообщения о заминировании избирательного участка должна проходить быстро и оперативно.

«В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и сообщено руководству. Немедленно будет сформировано соответствующее подразделение киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, которые оперативно проверяет информацию и в совокупности с информацией оперативного дежурного передает руководителю полиции на месте. Который и определяется с формами и видами реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности временного соответствующего предприятия и организации эвакуации людей», - сказал он.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции.

«Отныне руководители полиции на местах, руководствуясь информацией, которую будут предоставлять оперативные подразделения, самостоятельно определяют виды и количество нарядов, которые необходимо направить на место происшествия и необходимости проведения эвакуационных мероприятий», - сказал Князев.