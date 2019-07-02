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Спрос на заграничный отдых стремительно растет, сообщает Госпогранслужба.

«Уже несколько лет подряд немало украинских туристов, которые отдают предпочтение иностранным курортам, только растет. И это не случайность, ведь положительную роль в этом процессе сыграли безвизовый режим, устойчивый курс гривнт и благоприятные цены на бюджетные авиарейсы. Поэтому пограничники в авиационных пунктах пропуска работают сегодня в особом и напряженном режиме», - отмечается в сообщении.

«В период отпусков пассажирский и транспортный потоки увеличивается как правило на 15-20%, что уже доказано первой декадой июня этого года», - сообщает старший офицер штаба Западного регионального управления Василий Витровчак.

В  Украине значительно возрастает спрос на путешествия в страны Европейского Союза. Это связано в первую очередь с увеличением в стране лоу-кост-авиакомпаний, в частности Ryanair и Wizz Air. В основном путешественники выбирают такие страны как Германия, Польша, Великобритания и Дания.

Что касается иностранных курортов, то немалой популярностью среди украинцев пользуются Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания.
ForUm

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