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Православные Одессы почтили память святого праведного Ионы Одесского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сегодня, в день памяти святого праведного Ионы Одесского, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

После Божественной литургии верующие и духовенство епархии прошли крестным ходом вокруг Свято-Успенского кафедрального собора.

Святой праведный Иона Атаманский (1855-1924) был одним из самых почитаемых священников еще при своей земной жизни. 
Родился в день Воздвижения Честнаго Креста Господня в Одессе на Слободке Романовке.  Первым местом служения отца Ионы было село Кардашовка Одесской губернии.  С 1897 года начинается его служение в Свято-Успенском храме г. Одессы (ныне кафедральный собор), где  своими добродетелями он заслужил преданную любовь паствы. 

В 1924 году священник умер. Возле храма, где должны были его отпевать, стали собираться огромные толпы народа. Чтобы как-то уменьшить количество желающих попрощаться со старцем, большевики приказали перенести отпевание с воскресного дня на будний. Но и это не помогло - по свидетельствам очевидцев, все близлежащие улицы были забиты огромным количеством верующих.

В 1995 году решением синода УПЦ протоиерей Иона Атаманский был причислен к лику святых.
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