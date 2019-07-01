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Министр иностранных дел самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил в понедельник, что на территории страны упала ракета С-200 российского производства, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Она взорвалась до столкновения с землёй, а её обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии.

 

На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке.

Местные СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара.

В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля на иранские цели в городах Холмс, Алеппо и Дамаск. Число погибших, по данным сирийских СМИ, колеблется от десяти до шестнадцати. Сообщается также, что израильские самолёты уничтожили штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии и научно-исследовательский центр в Джамрае.

Израильская сторона эту информацию пока не комментирует.
ForUm

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