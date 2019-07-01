Бывший защитник сборной Украины по футболу Тарас Михалик покинул московский «Локомотив».

«Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ. Все это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет. Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за все», - говорится в сообщении ФК.

35-летний украинец выступал за клуб с 2013 года. Он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.

В «Локомотив» Михалик перешел из киевского «Динамо». За украинскую команду он сыграл 132 матча и забил восемь голов.

В состав национальной сборной Украины по футболу не вызывают игроков, которые играют в российском чемпионате.