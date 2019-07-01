В кафе в Оболонском районе Киева между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в заведении на улице Автозаводской.

Свидетели происшествия сообщили, что произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, ему вызвали «скорую», которая предоставляла необходимую медицинскую помощь. Между тем компания «стрелка» скрылась с места происшествия на автомобиле.

Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Это - четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий с целью установления роли каждого из подозреваемых в совершении преступления.