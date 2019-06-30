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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, повлекшего тяжкие последствия, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

По предварительной информации, 27 июня 2019 в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором было одето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

Получив информацию, следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий полицейских.

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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