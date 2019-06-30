По данным на субботу, 29 июня, от рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35ºС.

Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары попали в больницы.

28 июня во Франции были зафиксированы сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенной в южном департаменте Гар метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 ºС.