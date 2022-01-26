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Администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого будет требовать ситуация, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского руководства.

«США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно», - пишет агентство.

В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями СПГ, рассматривает возможности компаний, способных организовать крупные поставки газа, передает Интерфакс.

Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики «как оружие», так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.

Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай ее нападения на Украину.
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