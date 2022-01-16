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Российская Федерация может нарастить поставки газа в Европу. Но для этого сторонам необходимо заключить долгосрочные контракты.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятная сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют время, чтобы окупиться, пишет UA.NEWS со ссылкой на ТАСС.

«Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — отметил он.

Напомним, в сентябре прошлого года на европейской энергетической бирже стремительно начал дорожать газ. 6 октября стоимость топлива впервые в истории достигла рекордных $1924 за тысячу кубометров.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тысячу кубометров на фоне холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.

Международные эксперты обвинили Россию в обострении газового кризиса в Европе. ЕС начал расследование против «Газпрома».
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