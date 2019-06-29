также в разделеМир
США опровергли предоставление гарантий безопасности экс-лидеру Молдовы 13
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит предложение Путина о визите в Москву 13
США обещают не вводить новых штрафных пошлин против Китая 13
Расследование: Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля руководил операцией из Лондона 19
«Северный поток-2» построят в обход территориальных вод Дании 58
Трамп призвал Путина не вмешиваться в американские выборы 57
В Осаке начался саммит «Большой двадцатки» 33
Парламент Чехии не стал объявлять вотум недоверия правительству 16
В РФ при посадке самолет врезался в здание, есть жертвы 35
В РФ заявили, что ее военные покинули Венесуэлу 38
Комитет Конгресса США поддержал санкции против российских газопроводов 46
Избран новый генсек Совета Европы 135
Прокуратура считает, что пожар в Нотр-Даме не был поджогом 26
Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе 12
Обвиняемого в домогательствах россиянина, не избрали вице-президентом ПАСЕ 67
В США заявили, что Турция потеряет F-35, если купит у РФ С-400 27
Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом 30
Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома 95

По меньшей мере 15 человек погибли в результате обрушения стены жилого комплекса в индийском городе Пуне, среди жертв есть дети, сообщает Укринформ со ссылкой на India Today.

«По меньшей мере 15 человек погибли в субботу после обрушения 60-футовой (около 19 метров. - Ред.) стены жилого комплекса около талабской мечети в районе Кондва в Пуне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрушение произошло из-за непрекращающихся дождей в регионе.

По словам чиновников, стена рухнула на хижины, сооруженные для рабочих с соседней стройки.

Спасатели считают, что под завалами все еще находятся два или три человека, в настоящее время ведутся спасательные работы.

Читайте также: На религиозном собрании в Индии обрушился шатер: 11 погибших

Точное число людей, пострадавших в результате инцидента, еще не подтверждено. Согласно первоначальным отчетам сотрудников пожарной службы, погибли девять мужчин, женщина и четверо детей. Погибшие еще не опознаны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
927 грн.
7
Теги