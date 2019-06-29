По меньшей мере 15 человек погибли в результате обрушения стены жилого комплекса в индийском городе Пуне, среди жертв есть дети, сообщает Укринформ со ссылкой на India Today.

«По меньшей мере 15 человек погибли в субботу после обрушения 60-футовой (около 19 метров. - Ред.) стены жилого комплекса около талабской мечети в районе Кондва в Пуне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрушение произошло из-за непрекращающихся дождей в регионе.

По словам чиновников, стена рухнула на хижины, сооруженные для рабочих с соседней стройки.

Спасатели считают, что под завалами все еще находятся два или три человека, в настоящее время ведутся спасательные работы.

Читайте также: На религиозном собрании в Индии обрушился шатер: 11 погибших

Точное число людей, пострадавших в результате инцидента, еще не подтверждено. Согласно первоначальным отчетам сотрудников пожарной службы, погибли девять мужчин, женщина и четверо детей. Погибшие еще не опознаны.